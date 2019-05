Protestos contra reeleição na Indonésia aumentam após 6 mortes

Por Maikel Jefriando e Heru Asprihanto

Manifestantes entram em confronto com a polícia em Jacarta 22/05/2019 Antara Foto/Muhammad Adimaja/via REUTERS

JACARTA (Reuters) - Protestos contra o resultado da eleição presidencial do mês passado tomaram a capital da Indonésia, nesta quarta-feira, depois de um confronto entre a polícia e manifestantes de madrugada no qual o governador de Jacarta disse que seis pessoas morreram.

Os tumultos surgiram depois de um anúncio de terça-feira no qual a Comissão Geral Eleitoral (KPU) confirmou que o presidente Joko Widodo derrotou o ex-general Prabowo Subianto na votação de 17 de abril.

Multidões se reuniram no centro de Jacarta nesta quarta-feira, e a polícia disse esperar mais manifestantes antes do anoitecer. Alguns levavam varas de madeira e outros haviam passado pasta de dente ao redor dos olhos, uma prática comum para eliminar os efeitos do gás lacrimogêneo.

Protestos que começaram calmamente no amplo bairro de fábricas de tecidos de Tanah Abang na terça-feira ficaram violentos ao anoitecer, e a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.

O governador de Jacarta, Anies Baswedan, disse à TVOne que até a manhã seis pessoas haviam morrido e 200 se ferido.

Imagens de televisão mostraram fumaça emanando de detrás de dezenas de manifestantes nas ruas de Tanah Abang nesta quarta-feira. Alguns atiravam fogos de artifício e derrubavam cercas públicas.

O presidente Widodo disse que a segurança já está sob controle e alertou para ações duras contra aqueles que instigarem tumultos.

“Não tolerarei que ninguém interfira com a segurança... ou união do país, ou aqueles que interferirem com o processo democrático”, disse ele em um boletim no palácio.

A polícia prendeu até 100 pessoas suspeitas de provocarem tumultos.

Prabowo, que se recusou a admitir a derrota, pediu protestos pacíficos e o controle das multidões.

“Exorto todos os lados, as pessoas que estão expressando suas aspirações, a polícia, os militares e todos os lados a evitarem o abuso físico”, disse ele em um boletim.

A maioria dos manifestantes parece ter vindo dos arredores de Jacarta, e a polícia encontrou envelopes com dinheiro em algumas das pessoas que revistou, disse o porta-voz da Polícia Nacional, Muhamad Iqbal, em uma coletiva de imprensa.

Na terça-feira, o KPU confirmou contagens extraoficiais de institutos de pesquisa particulares que deram a Widodo 55,5% dos votos e 44,5% para Prabowo.

Widodo obteve mais de 85 milhões dos 154 milhões de votos da terceira maior democracia do mundo, mas Prabowo alegou “fraudes e irregularidades em massa”.

Reportagem adicional de Wilda Asmarini, Kanupriya Kapoor, Agustinus Beo Da Costa, Gayatri Suroyo, Fransiska Nangoy, Ed Davies, Fanny Potkin