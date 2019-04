Terremoto de magnitude 6,8 atinge ilha da Indonésia; alerta de tsunami é emitido

Estrada destruída por terremoto em Sulawesi, na Indonésia, em outubro de 2018 10/10/2018 REUTERS/Jorge Silva

CINGAPURA (Reuters) - A Indonésia emitiu um alerta de tsunami nesta sexta-feira, pedindo às pessoas que fujam para áreas mais altas, depois que um terremoto de magnitude 6,8 atingiu a costa da ilha de Sulawesi.

A Indonésia registrou no ano passado o maior número de mortes em desastres naturais em mais de uma década, após dois grandes tsunamis e vários terremotos, com mais de 3.000 mortos em Palu, também em Sulawesi Central, local do terremoto desta sexta-feira.

“Está claro que o tremor tem potencial para tsunami”, disse o porta-voz da agência geofísica, Taufan Maulana. “Moradores foram aconselhados a deixar suas casas o mais rápido possível.”

A agência está monitorando grandes ondas, já que o terremoto tem potencial para desencadear um tsunami, acrescentou.

“A primeira onda pode não ser a maior”, informou a agência em um comunicado.

Não houve relatos imediatos de danos ou mortes em decorrência do tremor, que ocorreu 280 quilômetros ao sul da província de Gorontalo, a uma profundidade de 43 quilômetros, segundo o serviço dos EUA.

O terremoto foi “forte e longo”, relatou Gina Saerang, moradora de Manado, capital da província de Sulawesi do Norte, a centenas de quilômetros do epicentro, em redes sociais.