IGP-M acelera alta em dezembro com avanço de 2,09%, diz FGV

BRASÍLIA (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) subiu 2,09% em dezembro, bem acima da alta de 0,30% apurada em novembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira.

O resultado veio em linha com estimativa de alta de 2,12% apontada em pesquisa da Reuters com economistas.

No ano, o índice, que é usado como referência para a correção de valores de contratos, com os de aluguel de imóveis, acumulou alta de 7,30%.

Segundo a FGV, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA),

que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, teve avanço de 2,84 em dezembro, após alta de 0,36 antes em novembro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30% sobre o índice geral, subiu 0,84% este mês, frente a 0,20% em novembro. A principal contribuição para a alta veio do grupo Alimentação, que subiu 2,36%, após queda de 0,04 no mês anterior. O destaque foi a carne bovina, com alta de 18,03% (+3,76% em novembro).

O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) variou 0,14 em dezembro, ante 0,15% em novembro.

Por Isabel Versiani