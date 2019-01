Governo vai incluir Transamazônica em concessões, diz ministro

Tarcisio Freitas após reunião em Brasília 27/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil incluirá a Rodovia Transamazônica na lista de projetos para concessões, disse o ministro da Infraestrutura nesta terça-feira, buscando novos investimentos para pavimentar a estrada, apontada como uma das responsáveis pelo desmatamento da floresta.

A BR-163, uma das principais rotas do Norte para o embarque de grãos, também será colocada na lista de prioridades do governo para concessões em uma reunião no mês que vem, disse o ministro da Infraestrutura, Tarcisio Freitas, em entrevista à Reuters.

Reportagem de Jake Spring