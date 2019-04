Trump podría estar intentando volver a todos "locos" con amenazas a ciudades santuario: Rick Scott

WASHINGTON (Reuters) - El presidente Donald Trump podría haber amenazado con llevar a los inmigrantes indocumentados a las llamadas ciudades santuario para “volver a todos locos” y llamar la atención de la prensa, dijo el domingo el senador republicano Rick Scott.

Imagen de archivo del entonces candidato republicano al Senado Rick Scott hablando a sus partidarios, acompañado por su esposa Ann (a la izquierda), durante la noche de las elecciones de medio mandato en Naples, Florida, Estados Unidos. 6 de noviembre, 2018. REUTERS/Joe Skipper

Trump dijo el viernes que estaba considerando enviar a los inmigrantes indocumentados a ciudades santuario, lo que llevó a varios alcaldes estadounidenses a aceptar la oferta en medio de una crisis en la frontera.

Las ciudades santuario son jurisdicciones locales que generalmente dan a los inmigrantes indocumentados un refugio seguro al rehusarse a usar sus recursos para ayudar a aplicar las leyes de inmigración federales que podrían llevar a deportaciones.

Debido a que muchas de esas jurisdicciones son bastiones demócratas, la propuesta fue vista por los críticos de Trump como un intento del presidente para castigar a sus opositores por rehusarse a darle los fondos para construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos.

La medida, sin embargo, encontraría una serie de obstáculos logísticos y legales, además algunos expertos legales y grupos de defensa de derechos afirman que podría violar leyes federales, incluidas aquellas que prohíben el uso de fondos del gobierno para propósitos políticos.

Hablando en el programa “State of the Union” de CNN, Scott dijo que no sabe si transportar a los inmigrantes a esas jurisdicciones era legal o ilegal, y sugirió que el presidente podría tener otra motivación: “Quiero decir, quizás él sólo está diciendo esto para volver a todos locos, hacer que todos hablen al respecto en sus programas”.

Scott, exgobernador de Florida que fue electo al Senado de Estados Unidos en noviembre, generalmente se ha mantenido distanciado de Trump y lo ha criticado en el pasado por sus políticas de inmigración y otros temas.

Frustrado por el creciente número de inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera sur y su fracaso para lograr que el Congreso financie un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, Trump ha buscado provocar a los demócratas al plantear la posibilidad de enviar el flujo de personas a sus comunidades.

Scott reconoció la frustración del presidente por la falta de avances para abordar el flujo de inmigrantes, pero dijo que el gobierno tenía que cumplir la ley.

“Estoy seguro de que el presidente está muy frustrado porque no estamos asegurando la frontera, los demócratas lo han impedido. Pero tenemos que cumplir con todas la leyes”, sostuvo Scott.

