Migrantes varados en Honduras retoman marcha rumbo a EEUU, desafían cierre de fronteras

TEGUCIGALPA, 3 jun (Reuters) - Un centenar de migrantes, algunos de ellos africanos, varados en Honduras por la pandemia del coronavirus reanudaron el miércoles su marcha en caravana hacia Estados Unidos, pese a las advertencias del gobierno local y del vecino Guatemala de que desistan en su intento.

El grupo salió el martes del departamento sureño Choluteca, fronterizo con Nicaragua, y forma parte de un contingente de 260 personas que permanecen en el país desde mediados de marzo, cuando las autoridades hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas cerraron sus fronteras para contener la propagación del virus.

El colectivo, formado por hombres, mujeres y niños con mascarillas y mochilas al hombro, pasó la noche en un poblado de la zona después de que policías locales les bloquearan el paso en la víspera al salir de Choluteca, denunció la organización humanitaria ACI-PARTICIPA.

“Estamos ya en camino, queremos llegar a la frontera con Guatemala y, después, por el momento hasta México, mientras mejora la situación en Estados Unidos”, afirmó el migrante cubano Armando Hernández, integrante de la marcha, en una entrevista telefónica.

La pequeña caravana está compuesta por unas 101 personas, la mayoría africanos y haitianos, además de 12 cubanos y unos cinco peruanos, según un informe de activistas de ACI-PARTICIPA que trabajan en la región. Autoridades migratorias de Honduras aseguran que se trata de unas 70 personas.

Según imágenes difundidas el miércoles por la organización civil y el canal de televisión HCH, el grupo caminaba por una carretera hacia Tegucigalpa. De Honduras han partido en los últimos años varias caravanas hacia Estados Unidos con miles de centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza.

La directora del Instituto Nacional de Migración de Honduras (INMH), Carolina Menjívar, dijo a la prensa que el grupo ha rechazado una propuesta gubernamental de ayudarles a retornar a sus lugares de origen. “No tienen otra alternativa que un retorno asistido voluntario a sus países”, explicó.

Autoridades migratorias guatemaltecas dijeron que vigilan sus tres aduanas terrestres limítrofes con Honduras, pero eso no parecía obstáculo para el colectivo. “Yo no acepto regresar, yo salí de mi país porque me estaban amenazando a mi y a mi familia”, aseguró Hernández, sin ofrecer detalles. (Reporte de Gustavo Palencia. Con reporte adicional de Sofía Menchú. Editado por Raúl Cortés Fernández)