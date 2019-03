Jato da Ethiopian pediu permissão para subir mais e desapareceu, diz fonte

ADIS-ABEBA (Reuters) - O voo 302 da Ethiopian Airlines, que caiu matando 157 pessoas há quase uma semana, teve uma velocidade extraordinariamente alta após a decolagem, antes de o piloto reportar problemas e pedir permissão para subir rapidamente, disse uma fonte que ouviu a gravação do controle de tráfego aéreo.

Uma voz do cockpit do Boeing 737 MAX pediu para subir a 14.000 pés acima do nível do mar —6.400 metros acima do aeroporto— mas desapareceu do radar a 10.800 pés depois de iniciar uma curva à direita devido ao que o piloto descreveu como um problema de controle de voo, afirmou a fonte sob condição de anonimato, pois a gravação é parte de uma investigação em andamento.

Pouco antes da manobra, o controlador de tráfego aéreo estava em comunicação com outra aeronave quando a voz do voo 302 da Ethiopian Airlines interrompeu, dizendo “break, break” —sinalizando que outras comunicações não urgentes deveriam cessar.

O piloto soou muito assustado, disse a fonte.

Investigadores não puderam ser encontrados imediatamente para comentar.

Por Maggie Fick; reportagem adicional de Katharine Houreld e Jamie Freed