Terremoto de magnitude 6,7 atinge o Chile; duas pessoas morreram

LA SERENA, Chile (Reuters) - Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu a costa norte-central do Chile na noite de sábado, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, com autoridades reportando duas mortes por ataques cardíacos e 200 mil sem energia.

O tremor ocorreu às 22h32, no horário local, à cerca de 16 quilômetros a sul-sudoeste de Coquimbo, disse o USGS. O terremoto, ocorrido 53 quilômetros abaixo da superfície, abalou as casas, causou deslizamentos nos terrenos montanhosos da região e levou as autoridades a iniciarem uma evacuação em massa das áreas costeiras antes de um potencial tsunami.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, no entanto, rapidamente descartou essa ameaça.

Um homem idoso e uma mulher morreram de parada cardíaca possivelmente associada ao terremoto, de acordo com a polícia e a imprensa local.

O terremoto também derrubou uma grande usina, mas a eletricidade foi restaurada para a maior parte da região durante a noite.

Uma testemunha relatou danos menores em prédios mais antigos na cidade costeira de La Serena, uma popular cidade costeira do Pacífico a cerca de 400 quilômetros ao norte de Santiago.