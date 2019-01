Premiê britânica quer acordo com Irlanda para superar impasse do Brexit

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, planeja buscar um acordo bilateral com o governo irlandês como forma de remover o impasse em torno do Brexit, informa o Sunday Times.

De acordo com o jornal, assessores de May acreditam que um acordo com a Irlanda afastaria a oposição do Partido Unionista Democrático, que apoia o governo minoritário de May, e dos rebeldes pró-Brexit em seu Partido Conservador.

No entanto, a edição irlandesa do mesmo jornal citou uma importante fonte do governo irlandês dizendo que a proposta do tratado bilateral “não é algo que gostaríamos de acolher”, além de outra fonte que afirmou que isso não funcionaria com a Comissão Europeia.

May sofreu uma pesada derrota no parlamento na terça-feira, com a rejeição de seu plano para o Brexit.

Tal fato deixou o Reino Unido sem perspectivas de acordo para facilitar sua saída da União Europeia em pouco mais de dois meses.

Na segunda-feira, May deve anunciar como planeja prosseguir.