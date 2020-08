Congresso dos EUA pode gastar muito em auxílios a afetados pela Covid-19, diz Fed

WASHINGTON (Reuters) - O Congresso dos Estados Unidos está em posição de gastar muito em pacotes de auxílio aos afetados pela pandemia de coronavírus porque o financiamento do desequilíbrio orçamentário do país não depende de empréstimos estrangeiros, devido ao quanto americanos estão economizando, afirmou neste domingo uma autoridade do banco central norte-americano Federal Reserve (Fed).

“Aqueles que são afortunados o bastante para ainda ter emprego estão economizando muito dinheiro porque não estão indo a restaurantes ou cinemas ou viagens de férias”, afirmou o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ao programa “Face the Nation”, da CBS.

“Isso significa que temos muito mais recursos, como país, para apoiar aqueles que foram demitidos”, disse.

Reportagem de Tim Ahmann