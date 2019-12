Sitios web de aerolíneas de EEUU sufren breve caída por problema técnico de Google

CHICAGO, 4 dic (Reuters) - Los sitios web de las tres aerolíneas más grandes de Estados Unidos -American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc y United Airlines Holdings Inc- estuvieron brevemente caídos el miércoles debido a un problema técnico con Google.

“Google tuvo un breve problema técnico que afectó a múltiples operadores, incluido American”, dijo la aerolínea en un comunicado, que agregó que el problema fue resuelto sin impacto en las operaciones.

Un portavoz del negocio de viajes de Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

