Sheryl Sandberg, de Facebook, anuncia su compromiso

FOTO DE ARCHIVO: Sheryl Sandberg, de Facebook, celebra una conferencia de prensa durante la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas de 2019 en la sede de la ONU en Nueva York. 23 de septiembre de 2019. REUTERS/Yana Paskova

3 feb (Reuters) - La directora de operaciones de Facebook Inc Sheryl Sandberg anunció el lunes su compromiso con el director de una consultora.

Sandberg, de 50 años, publicó una foto suya junto a Tom Bernthal, cofundador y presidente ejecutivo de la consultora Kelton Global, en sus páginas de Instagram y Facebook.

Entre los primeros en saludarla fue el presidente ejecutivo de Facebook y amigo Mark Zuckerberg.

“¡Felicitaciones! Son maravillosos juntos y estoy muy feliz por los dos”, escribió Zuckerberg.

Sandberg perdió a su esposo, Dave Goldberg, quien dirigía SurveyMonkey, en un accidente en 2015.

La pareja, que estuvo casada por 11 años, tiene dos hijos.

Sandberg, una de las ejecutivas de más alto perfil en Estados Unidos, es autora de exitosos libros como “OptionB”, que trata sobre cómo lidió con la repentina muerte de su esposo, y “Lean In: Women, Work, and the Will to Lead”.

Bernthal trabajó previamente en la Casa Blanca bajo la presidencia de Bill Clinton y para NBC News, donde recibió un premio Emmy como productor de televisión.

