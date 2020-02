Demanda de servicios de video por streaming sigue fuerte: sondeo Nielsen

Peter Stern, vicepresidente de servicios de Apple, habla con la audiencia durante un evento especial de la compañía en Cupertino, California, FOTO DE ARCHIVO. REUTERS/Stephen Lam

11 feb (Reuters) - Los usuarios aman los servicios de streaming de televisión y cine y quieren que los proveedores de contenidos mantengan vivo el flujo, según un sondeo elaborado por la firma Nielsen en Estados unidos.

En un estudio realizado para su último Reporte Total de Audiencia, Nielsen halló que, incluso a pesar del aumento de los servicios de streaming, el 93% de los usuarios seguiría pagando por los que tienen actualmente o se suscribirían a otros.

Los inversores en tecnología y medios temen que el mercado se esté saturando y sea complicado acomodar nuevos servicios, pero el sondeo de Nielsen sugiere que los consumidores seguirán contratándolos.

En 2019, el público estadounidense podía elegir más de 646.000 diferentes títulos entre las plataformas de televisión tradicional y las de streaming, un alza cercana al 10% desde 2018, según Nielsen.

De esos, cerca del 9% estaban disponibles solamente en servicios de emisión de video por internet como Netflix, Disney+ de Walt Disney Co, Apple TV+ de Apple Inc o CBS All Access de ViacomCBS.

El streaming es especialmente popular entre los adultos jóvenes. Entre las personas de 18-34 años que participaron en el estudio de Nielsen, el 96% estaban suscritas a servicios de streaming de video, comparado con el 91% entre todos los consumidores de todas las edades.

Casi un tercio de todos los entrevistados y casi la mitad de los que respondieron con edades entre 18 y 34 años indicaron que están suscritos a tres o más servicios pagados, lo que deja bastante espacio para los servicios HBO Max de WarnerMedia -propiedad de AT&T- y Peacock, de Comcast, que serán lanzados este año.

Reporte de Helen Coster en Nueva York; editado en español por Carlos Serrano