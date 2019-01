Avião militar de carga cai no Irã e deixa 15 mortos

Destroços de avião militar de carga Boeing 707 que sofreu acidente no Irã 14/01/2019 Abbas Shariati/Agência Tasnim via REUTERS

DUBAI (Reuters) - Um avião militar de carga Boeing 707 caiu nesta segunda-feira a oeste da capital iraniana durante voo sob condições climáticas adversas, matando 15 das 16 pessoas que estavam a bordo, informaram as Forças Armadas do Irã.

Um engenheiro de voo sobreviveu à queda e foi hospitalizado, disse o Exército em comunicado divulgado pela agência semioficial de notícias Fars.

O avião caiu perto do aeroporto de Fath, nas redondezas da cidade de Karaj, localizada na província central de Alborz.

“Um avião de carga Boeing 707 transportando carne de Bishkek, no Quirguistão, teve um pouso de emergência no aeroporto de Fath hoje... o engenheiro do voo foi enviado ao hospital”, disse o Exército.

“O avião saiu da pista durante o pouso e pegou fogo após atingir o muro no final da pista”, acrescentou.

A TV estatal disse que equipes de resgate foram enviadas à área, localizada entre os aeroportos de Fath e Payam. Imagens transmitidas mostraram os escombros do avião em chamas e uma nuvem de fumaça saindo do local da colisão.

Reportagem Adicional de Ozhas Auyezov em Almaty