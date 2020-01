Pessoas em luto em Toronto, no Canadá, pela morte de pessoas que estavam a bordo de avião ucraniano que caiu no Irã 09/01/2020 REUTERS/Chris Helgren

DUBAI (Reuters) - As caixas-pretas do avião ucraniano que caiu no Irã, matando todas as 176 pessoas a bordo, serão “abertas” nesta sexta-feira, informou a agência de notícias oficial Irna.

Nenhuma informação adicional foi fornecida sobre quem vai examinar os dados das caixas-pretas.

Reportagem de Babak Dehghanpisheh