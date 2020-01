Empresa ucraniana diz que não recebeu alerta de risco antes da queda de avião no Irã

KIEV (Reuters) - A Ukraine International Airlines disse neste sábado que seu avião que caiu no Irã na quarta-feira não recebeu qualquer aviso do aeroporto de Teerã sobre uma possível ameaça à sua segurança antes de decolar a caminho de Kiev.

Em entrevista a jornalistas, o presidente e o vice-presidente da companhia aérea também negaram que a aeronave tenha saído de seu curso normal, após um comunicado militar iraniana afirmar que o avião voou perto de um local militar sensível da Guarda Revolucionária.

Os executivos da companhia aérea se irritaram com o que eles disseram serem sugestões do Irã de que a tripulação não agiu corretamente.

O Irã afirmou mais cedo que seus militares derrubaram o avião por engano, dizendo que as defesas aéreas foram disparadas equivocadamente enquanto estavam em alerta máximo após o ataque de mísseis iranianos contra alvos dos Estados Unidos no Iraque. Todas as 176 pessoas a bordo morreram.

As autoridades da companhia aérea pediram ao Irã que assuma total responsabilidade pelo acidente e disseram que as autoridades iranianas deveriam ter fechado o aeroporto.

“Se você se joga em uma guerra, jogue o quanto quiser, mas há pessoas normais em volta que você tinha que proteger”, disse o vice-presidente da companhia, Ihor Sosnovsky.

“Se eles estão atirando de algum lugar para outro, eles eram obrigados a fechar o aeroporto. Obrigados. E depois atire o quanto quiser.”

Ele acrescentou que o avião girou 15 graus para a direita depois de atingir 6.000 pés, de acordo com as instruções do aeroporto.

Segundo o governo da Ucrânia, 11 ucranianos, incluindo nove tripulantes, morreram no acidente.