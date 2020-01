Irã diz ter feito prisões relacionadas a desastre de avião; protestos continuam

DUBAI (Reuters) - O Irã afirmou nesta terça-feira que prendeu um número não revelado de suspeitos acusados de envolvimento na derrubada de um avião de passageiros ucraniano, enquanto as manifestações contra o governo desencadeadas pelo desastre entraram no quarto dia.

Manifestantes protestam em Teerã, em 13 de de janeiro, em foto obtida pela Reuters em rede social

A derrubada do voo 752 da Ukraine International Airlines na quarta-feira, que matou todas as 176 pessoas a bordo, provocou uma das maiores contestações públicas aos governantes clericais do Irã desde que estes chegaram ao poder com a Revolução Islâmica de 1979.

No sábado, após dias negando a culpa, o Irã admitiu que abateu o avião durante um estado de alerta horas depois de ter disparado contra bases norte-americanas no Iraque para retaliar o assassinato de seu comandante militar mais poderoso.

Manifestantes, com estudantes na linha de frente, vêm realizando protestos contra o establishment desde sábado, alguns deles reprimidos com violência pela polícia.

Vídeos gravados no país mostraram pessoas sendo carregadas, poças de sangue e o som de tiros. O nível geral dos tumultos é difícil de precisar por causa das restrições ao noticiário independente no país.

O presidente Hassan Rouhani prometeu uma investigação minuciosa do “erro imperdoável” de se abater a aeronave e fez um pronunciamento pela televisão nesta terça-feira, o mais recente de uma série de pedidos de desculpa de um líder que raramente admite erros.

O porta-voz do Judiciário iraniano, Gholamhossein Esmaili, disse que alguns dos acusados de terem ligação com o desastre aéreo já foram presos. Ele não identificou os suspeitos, nem disse quantos foram detidos.

A maioria das pessoas a bordo eram iranianas ou tinham dupla cidadania. Canadá, Ucrânia, Reino Unido e outras nações que tinham cidadãos no voo agendaram uma reunião em Londres na quinta-feira para estudar uma ação legal contra Teerã.

O desastre e os tumultos subsequentes ocorrem em meio a uma das maiores escaladas entre Teerã e Washington desde a revolução de quatro décadas atrás que os tornou inimigos.

Ataques militares retaliatórios começaram com mísseis lançados contra uma base dos Estados Unidos que mataram um norte-americano em dezembro, e chegaram ao clímax quando Washington matou o arquiteto da rede regional de milícias a serviço do Irã, Qassem Soleimani, em um ataque de drone em Bagdá no dia 3 de janeiro.

Nos últimos dias, manifestantes bradaram “Clérigos, desapareçam!” e outros slogans contra o governo teocrático do Irã. Batalhões de choque espancaram alguns manifestantes com cassetetes, como mostraram postagens em redes sociais.