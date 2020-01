Iranianos protestam pelo terceiro dia após desastre de avião, mostram vídeos

Iranianos protestam em apoio às vítimas da queda de avião ucraniano em Teerã 11/01/2020 Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

DUBAI (Reuters) - Manifestantes iranianos se reuniram na capital Teerã pelo terceiro dia nesta segunda-feira, em meio à indignação pelo fato de os militares do país terem abatido por engano um avião civil na semana passada, mostraram vídeos de dentro do Irã divulgados nas redes sociais.

Não foi possível confirmar de imediato a autenticidade do vídeos.

“Eles mataram nossas elites e as substituíram por clérigos”, cantaram vários manifestantes em uma universidade de Teerã, após a queda do avião que levava 176 pessoas, algumas delas estudantes iranianos. Não houve sobreviventes no acidente.

Um vídeo também mostrou dezenas de policiais com equipamento de choque em outra área de Teerã.

Reportagem de Babak Dehghanpisheh