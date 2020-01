Bandeira do Irã em Viena 10/07/2019 REUTERS/Lisi Niesner

DUBAI (Reuters) - O Irã vai anunciar no sábado a causa da queda do avião ucraniano que voava de Teerã para Kiev, informou a agência de notícias semioficial Fars na sexta-feira, citando uma fonte com conhecimento do assunto.

O anúncio ocorrerá após uma reunião de uma comissão focada em acidentes aéreos, mas a notícia da Fars não forneceu nenhum detalhe sobre que tipo de informação foi coletada sobre o acidente.

Reportagem de Babak Dehghanpisheh