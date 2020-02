Irã apoiará grupos armados palestinos tanto quanto puder, diz Khamenei

Líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, em Teerã 17/01/2020 Website de Khamenei/Divulgação via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O Irã apoiará os grupos armados palestinos tanto quanto puder, disse o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, nesta quarta-feira, ao fazer um apelo aos palestinos para que confrontem um plano dos Estados Unidos para a paz com Israel no Oriente Médio.

“Acreditamos que as organizações armadas palestinas se manterão e continuarão a resistência, e a República Islâmica vê o apoio aos grupos palestinos como um dever”, disse Khamenei em um discurso publicado em seu site.

“Por isso os apoiará da forma que puder e tanto quanto puder, e este apoio é o desejo do sistema islâmico e da nação iraniana.”

No mês passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um plano que estabeleceria um Estado palestino com condições rígidas, mas que permitiria a Israel assumir os assentamentos judeus há muito contestados na Cisjordânia sob ocupação.

Os líderes palestinos o rejeitaram por considerá-lo favorável a Israel.

O plano de Trump é em detrimento da América, e os palestinos deveriam confrontar o acordo expulsando norte-americanos e israelenses por meio da jihad, disse Khamenei, de acordo com seu site oficial.

As tensões entre Irã e EUA aumentaram depois que o comandante militar iraniano Qassem Soleimani foi assassinado por um drone dos Estados Unidos em Bagdá no dia 3 de janeiro, levando Teerã a retaliar com um ataque de mísseis contra uma base norte-americana no Iraque dias depois.

Por Babak Dehghanpisheh