Irã solta casal australiano preso por 3 meses acusados de espionagem

Ministra das Relações Exteriores da Austrália, Marise Payne 10/01/2019 REUTERS/Athit Perawongmetha

MELBOURNE/GENEVA (Reuters) - Um casal australiano que passou mais de três meses em uma prisão em Teerã foi libertado, disse o ministro das Relações Exteriores da Austrália neste sábado, e uma agência de notícias iraniana informou mais tarde que um estudante iraniano foi libertado da detenção na Austrália.

A ministra das Relações Exteriores Marise Payne disse que o casal, o australiano Mark Firkin e o britânico-australiano Jolie King, que moram em Perth, retornaram à Austrália e todas as acusações contra eles foram retiradas após semanas de “negociações muito sensíveis” com o Irã.

A mídia global disse que foram detidos por acusações de pilotar um drone sem permissão.

O casal disse em comunicado divulgado pelo ministério das Relações Exteriores que estava “extremamente feliz e aliviado por voltar em segurança” para casa.

“Embora os últimos meses tenham sido muito difíceis, sabemos que também foi difícil para aqueles que estavam preocupados conosco”, disseram eles.

A prisão ocorreu em meio a um impasse entre as potências ocidentais e o Irã, depois que os Estados Unidos se retiraram de um acordo nuclear com o Irã e impuseram sanções contra ele, com o objetivo de interromper suas exportações de petróleo.

Neste sábado, a agência de notícias oficial do Irã IRIB informou que um estudante universitário iraniano que havia sido preso na Austrália sob a acusação de exportar equipamentos de radar militares americanos para o Irã para ajudar o programa de defesa do país retornou à República Islâmica após 13 meses de detenção.

Reza Dehbashi, estudante da Universidade de Queensland, estava enfrentando extradição para os Estados Unidos e foi libertado por causa dos esforços diplomáticos do Irã, segundo o IRIB.