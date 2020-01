Se questão nuclear for levada à ONU, Irã sairá de tratado de não-proliferação, diz chanceler

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, chega ao aeroporto de Nova Délhi 14/01/2020 REUTERS/Adnan Abidi

DUBAI (Reuters) - Se a questão nuclear do Irã for levada ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), o país irá se retirar do Tratado de Não-Proliferação (TNP), disse o ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, nesta segunda-feira, de acordo com a agência de notícias oficial IRNA.

“Se os europeus continuarem seu comportamento inapropriado ou enviarem o caso do Irã ao Conselho de Segurança, nós vamos nos retirar do TNP”, disse Zarif, de acordo com a IRNA.

Reportagem de Babak Dehghanpisheh