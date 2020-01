Irã diz que EUA são responsáveis pelas consequências do assassinato de Soleimani

Manifestantes protestam, em Teerã, após a morte de Qassem Soleimani, comandante da Força Quds 03/01/2020 WANA (Agência de Notícias do Oeste da Ásia)/Nazanin Tabatabaee via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O principal órgão de segurança do Irã afirmou nesta sexta-feira que os Estados Unidos serão responsabilizados pelo assassinato do comandante da Força Quds iraniana, Qassem Soleimani, dizendo que a ação foi o pior erro do governo norte-americano na região, noticiou a mídia iraniana.

“O regime dos EUA será responsável pelas consequências dessa aventura criminosa”, afirmou o Conselho Supremo de Segurança Nacional em comunicado divulgado pela mídia. “Este foi o maior erro estratégico dos EUA na região oeste da Ásia, e os EUA não escaparão facilmente de suas consequências.”

Reportagem da Redação de Dubai