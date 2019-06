Irã pede que comunidade internacional exija fim de ações desestabilizadoras dos EUA

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O embaixador iraniano na ONU exortou nesta quinta-feira a comunidade internacional a exigir dos Estados Unidos o fim das “medidas ilegais e desestabilizadoras” no Golfo, alegando que o Irã não busca a guerra, mas vai agir para garantir segurança em seu território.

O embaixador do Irã, Majid Takht Ravanchi, em uma carta ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, disse que as forças iranianas atingiram uma aeronave norte-americana não-tripulada na quinta-feira, quando, “apesar das repetidas advertências de rádio, entrou no espaço aéreo iraniano”.

Reportagem de Michelle Nichols