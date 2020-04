Irã alerta que navios de guerra dos EUA serão destruídos se ameaçarem seus interesses no Golfo

Comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, discursa em Teerã 13/02/2020 Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O Irã destruirá navios de guerra dos Estados Unidos se a segurança do país for ameaçada no Golfo Pérsico, disse o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, na televisão estatal nesta quinta-feira, um dia depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, alertar Teerã por causa do “assédio” a navios dos EUA.

“Ordenei nossas forças navais a destruírem qualquer força terrorista americana no Golfo Pérsico que ameace a segurança de navios militares ou não militares do Irã”, disse o chefe da força de elite na TV estatal.

“A segurança do Golfo Pérsico é parte das prioridades estratégicas do Irã.”

Na quarta-feira, Trump disse ter instruído a Marinha a disparar contra qualquer navio iraniano que a assedie no mar, mas mais tarde disse que não está alterando as regras de combate militar.