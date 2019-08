Presidente do Irã diz que não irá negociar com EUA a menos que sanções sejam suspensas

Presidente do Irã, Hassan Rouhani, durante reunião em Kerbala 12/03/2019 REUTERS/Abdullah Dhiaa Al-Deen

DUBAI (Reuters) - O governo do Irã não tem intenção de dialogar com os Estados Unidos a menos que todas as sanções impostas a Teerã sejam suspensas, disse o presidente iraniano, Hassan Rouhani, nesta terça-feira, um dia após o presidente dis EUA, Donald Trump, dizer que encontraria o chefe de Estado iraniano para por fim ao impasse nuclear.

“Teerã nunca quis armas nucleares”, afirmou Rouhani em um discurso televisionado na TV estatal, acrescentando que o país sempre esteve pronto para dialogar.

“Mas primeiro os EUA devem agir, suspendendo todas as sanções ilegais, incorretas e injustas impostas ao Irã”, disse.

“Continuaremos a reduzir nossos compromissos sob o acordo de 2015 se nossos interesses não forem garantidos.”

Por Parisa Hafezi