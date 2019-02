Irã inicia exercício de guerra no Golfo para testar mísseis lançados por submarino

DUBAI (Reuters) - O Irã iniciou manobras navais de larga escala nesta sexta-feira na entrada do Golfo Pérsico, que incluirão seus primeiros lançamentos de mísseis de cruzeiro por submarino, noticiou a mídia estatal em um momento de escalada nas tensões com os Estados Unidos.

Militares iranianos em submarino do país perto do Estreito de Ormuz 03/01/2012 REUTERS/Jamejamonline/Ebrahim Norouzi

Mais de 100 embarcações participam dos exercícios de guerra de três dias em uma área vasta que se estende do Estreito de Ormuz ao Oceano Índico, relatou a agência estatal de notícias Irna.

“O exercício cobrirá o confronto de uma variedade de ameaças, testes de armas e avaliação da prontidão de equipamentos e pessoal”, disse o contra-almirante Hossein Khanzadi, comandante da Marinha, em comentários divulgados pela televisão estatal.

“Lançamentos de mísseis por submarino serão realizados... além de lançamentos de helicópteros e drones do convés do destróier Sahand”, disse Khanzadi.

Segundo a mídia estatal, o Irã testará seu novo submarino de fabricação própria Fateh (Conquistador), que é armado com mísseis de cruzeiro e foi inaugurado na semana passada.

Autoridades iranianas já ameaçaram fechar o Estreito de Ormuz, uma rota importante de remessas de petróleo, em retaliação a qualquer gesto hostil dos EUA, inclusive tentativas de deter exportações de petróleo do Irã por meio de sanções.

O presidente dos EUA, Donald Trump, retirou seu país de um acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano em maio e readotou sanções contra Teerã. Ele disse que o acordo era falho por não incluir limitações ao desenvolvimento de mísseis balísticos iranianos ou ao seu apoio a representantes do regime na Síria, Iêmen, Líbano ou Iraque.

O Irã ampliou seu programa de mísseis, particularmente seus mísseis balísticos.

Teerã lançou o Sahand, também fabricado no país, em dezembro, e autoridades dizem que ele tem propriedades anti-radar.

O USS John C. Stennis entrou no Golfo Pérsico no mesmo mês, encerrando uma longa ausência de porta-aviões norte-americanos na rota marítima estratégica.

O Irã exibiu um novo míssil de cruzeiro terra-terra com um alcance de 1.300 quilômetros no início deste mês, em meio às comemorações do aniversário da Revolução Islâmica de 1979.

Especialistas ocidentais dizem que o regime muitas vezes exagera seu arsenal de armas, mas existem temores a respeito de seus mísseis balísticos de longo alcance.

(Da redação de Dubai)

Tradução Redação São Paulo, 5511 56447759 REUTERS ES