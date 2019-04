Irã protesta por comentários nucleares de diplomata francês

LONDRES (Reuters) - O Irã protestou contra a França neste domingo por comentários do embaixador francês em Washington sobre o direito de Teerã de enriquecer urânio após 2025.

Teerã concordou, em um acordo de 2015 com as potências mundiais, em restringir seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções que haviam prejudicado sua economia. Alguns desses limites devem ser removidos após 10 anos e outros após 15 anos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, no entanto, retirou-se do acordo no ano passado, dizendo que um de seus defeitos é que os limites do programa nuclear iraniano começam a expirar.

No sábado, o embaixador da França nos Estados Unidos, Gérard Araud, disse no Twitter: “É falso dizer que com a expiração do JCPOA (acordo nuclear), o Irã terá permissão para enriquecer urânio”, acrescentando que as sanções podem ser restabelecidas.

O Irã afirma que seu programa nuclear é para energia pacífica e para fins médicos e que tem o direito de processar urânio para combustível de reator sob o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), um pacto global para evitar a disseminação de armas atômicas.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse que os comentários de Araud eram “uma grande violação do objeto e do propósito do JCPOA”, acrescentando que eles precisavam de “esclarecimentos imediatos de Paris, ou agimos de acordo”.

O Irã também protestou contra o novo embaixador francês em Teerã, que havia acabado de entregar suas credenciais ao governo.

