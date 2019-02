Khamenei alerta que governo do Irã não pode ser enganado por europeus

Líder Supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, discursa em Teerã 04/06/2017 TIMA via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, alertou nesta segunda-feira o governo de seu país que não seja enganado por países europeus que assinaram um acordo com o Irã na área nuclear, agora ameaçado após os Estados Unidos se retirarem do pacto.

Os principais aliados de Washington se opuseram à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de abandonar o acordo e tem tentado salvá-lo.

“A inimizade da América em relação ao Irã é óbvia. Os corações de nossos inimigos estão cheios de inimizade contra a República Islâmica... nossas autoridades não devem ser enganadas pelos europeus... não sejam enganados por europeus”, disse Khamenei, segundo a TV estatal.

O Irã tem pedido que a UE faça mais para mostrar seu comprometimento com o acordo, apesar de um novo mecanismo europeu para realizar comércio com o Irã sem usar o dólar para evitar sanções impostas pelos EUA.

Sob o acordo, todas as sanções internacionais contra o Irã foram retiradas em 2016 em troca de Teerã aceitar restrições em seu programa nuclear.

Washington voltou a impor sanções contra o Irã no ano passado, mirando nos setores bancário e petrolífero do país.