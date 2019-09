Khamenei diz que Irã deveria desistir de ajuda da Europa contra sanções dos EUA

Khamenei em discurso em evento em Teerã 17/09/2019 Website oficial/REUTERS

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse nesta quinta-feira que é improvável que países da Europa ajudem sua nação contra as sanções dos Estados Unidos, e que a República Islâmica “deveria perder toda a esperança” a esse respeito, segundo seu site oficial.

Reino Unido, França e Alemanha, signatários do acordo nuclear de 2015 com o Irã, tentaram criar um mecanismo comercial para trocar bens humanitários e alimentares com o Irã depois que os EUA se retiraram do acordo no ano passado e reativaram sanções, mas o mecanismo ainda não está em operação.

O Irã vem repetindo que intensificará suas atividades nucleares a menos que os países europeus façam mais para proteger a economia do país do impacto das sanções dos EUA.

“Apesar de suas promessas, os europeus praticamente aderiram às sanções da América, não adotaram nenhuma ação e dificilmente farão algo pela República Islâmica no futuro. Então se deveria perder toda a esperança nos europeus”, disse Khamenei, segundo uma citação.

“Não deveria haver confiança em países que hastearam a bandeira da hostilidade ao sistema islâmico (do Irã), liderados pelos Estados Unidos e alguns países europeus, porque são abertamente hostis ao povo iraniano”, disse Khamenei.

“O caminho para a interação e as negociações está aberto a todos os países que não sejam a América e o regime sionista (Israel)”, disse Khamenei a membros de um organismo clerical poderoso.

