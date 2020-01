Líder supremo do Irã diz que ataque com mísseis foi "tapa na cara" dos EUA

Líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, durante discurso em Teerã Site oficial de Khamenei/Divulgação via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse nesta quarta-feira que os ataques iranianos com mísseis contra alvos norte-americanos no Iraque foram “um tapa na cara” dos Estados Unidos, e que agora os norte-americanos deveriam retirar suas forças da região.

O Irã disse ter lançado mais de uma dúzia de mísseis contra alvos dos EUA nesta quarta-feira em retaliação ao assassinato do comandante iraniano Qassem Soleiman em um ataque de drone norte-americanos na semana passada.

“Uma ação militar como esta não é suficiente. O que é importante é acabar com a presença corrompedora da América na região”, disse Khamenei em um pronunciamento televisionado, descrevendo os ataques com mísseis como “um tapa na cara” dos EUA.

“Esta região não aceitará a presença da América”, afirmou, reafirmando a exigência antiga de Teerã para que Washington retire suas forças.

Khamenei também descartou qualquer retomada das conversas com os EUA a respeito do acordo nuclear de 2015. “Conversar e se sentar para negociações são o início de uma intervenção (dos EUA)”, disse.

Os EUA se retiraram de um pacto entre Teerã e potências mundiais em 2018 e reativaram sanções desde então, reduzindo as exportações iranianas de petróleo e abalando sua economia.

O Irã, por sua vez, vem recuando em seus compromissos com o pacto nuclear.

Khamenei também disse que os EUA estão tentando afastar o movimento libanês Hezbollah, aliado do Irã, na tentativa de ajudar Israel.