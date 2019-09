Presidente do Irã descarta conversas bilaterais com os EUA

Presidente do Irã, Hassan Rouhani, discursa no Parlamento em Teerã 03/09/2019 Site oficial da Presidência/Divulgação via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O Irã jamais terá conversas bilaterais com os Estados Unidos, mas pode participar de conversas multilaterais com outras partes do acordo nuclear de 2015 se o governo norte-americano suspender todas as sanções que impôs à República Islâmica, disse o presidente iraniano, Hassan Rouhani, nesta terça-feira.

“Não se tomou nenhuma decisão de realizar conversas com os EUA, e houve muitas ofertas de conversas, mas nossa resposta será sempre negativa”, disse Rouhani em uma sessão aberta do Parlamento transmitida ao vivo na rádio estatal.

“Se a América suspender todas as sanções, então, como antes, pode participar de conversas multilaterais entre Teerã e partes do acordo de 2015”, acrescentou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, embora aplicando “pressão máxima” no Irã, propôs se encontrar com seus líderes e realizar conversas bilaterais sem precondições para encerrar o confronto entre os dois países.

No mês passado, Rouhani disse que sua nação não conversará com seu inimigo de longa data até que este suspenda todas as sanções que reativou depois de se desligar do pacto nuclear no ano passado.

Signatários europeus do acordo vêm se empenhando em acalmar o confronto crescente entre o Irã e os EUA e salvar o acordo blindando a economia iraniana das sanções.

Mas as potências europeias alertaram que seu apoio ao pacto depende de Teerã cumpri-lo integralmente.

O Irã pediu que seus parceiros europeus acelerem seus esforços, e Rouhani enfatizou nesta terça-feira que seu país dará um terceiro passo no distanciamento de seus compromissos até quinta-feira a menos que os europeus mantenham sua promessa de preservar o acordo.