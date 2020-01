Irã enriquece mais urânio do que antes do acordo de 2015, diz Rouhani

Presidente iraniano, Hassan Rouhani, durante reunião de gabinete em Teerã 15/01/2020 Site Oficial do Pesidente/Divulgação via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O Irã está enriquecendo mais urânio do que antes de concordar com um acordo nuclear com potências mundiais em 2015, disse o presidente iraniano, Hassan Rouhani, nesta quinta-feira, em um discurso televisionado.

“Estamos enriquecendo mais urânio do que antes de o acordo ser alcançado... A pressão aumentou no Irã, mas continuamos a progredir”, disse Rouhani.

O Irã tem reduzido gradualmente os compromissos assumidos sob o acordo nuclear em retaliação à saída dos Estados Unidos do pacto em 2018 e à reimposição de sanções norte-americanas que prejudicaram a economia do país.

Por Parisa Hafezi