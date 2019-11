Irã abastece centrífugas e retoma enriquecimento de urânio em usina de Fordow

Behrouz Kamalvandi, porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã 07/09/2019 WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O Irã disse nesta quinta-feira que retomou o enriquecimento de urânio em sua usina nuclear subterrânea de Fordow, afastando-se ainda mais do acordo nuclear que firmou com potências estrangeiras em 2015 depois que os Estados Unidos se desligaram do pacto.

O pacto proíbe a produção de material nuclear em Fordow, local altamente sensível que o Irã escondeu de inspetores anti-proliferação da Organização das Nações Unidas (ONU) até sua exposição em 2009. Mas com o abastecimento de gás nas centrífugas, a instalação, construída no interior de uma montanha para suportar qualquer ataque aéreo, violará a condição permitida de usina de pesquisa e se tornará uma instalação nuclear ativa.

“Depois de todos os preparativos bem-sucedidos... a injeção de gás de urânio nas centrífugas começou nesta quinta-feira em Fordow... o processo inteiro foi supervisionado pelos inspetores da agência nuclear da ONU”, disse a Organização de Energia Atômica do Irã em um comunicado divulgado pela mídia estatal.

O Irã vem reduzindo gradualmente seus compromissos com o acordo, conforme o qual restringiu seu programa de enriquecimento em troca da suspensão da maioria das sanções internacionais, desde que os EUA romperam com o pacto no ano passado.

“O processo demorará algumas horas para se estabilizar, e até sábado, quando inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica voltarão a visitar o local, um... nível de enriquecimento de 4,5% terá sido alcançado”, disse o porta-voz da agência iraniana, Behrouz Kamalvandi, à televisão estatal.

O enriquecimento de urânio em um nível tão baixo de pureza físsil será adequado para a geração de eletricidade para fins civis. É necessária uma pureza de 99% para se produzir combustível para uma bomba nuclear.