Líder supremo do Irã chama plano dos EUA para paz entre Israel e palestinos de "trama perigosa"

Líder supremo do Irã, Ali Khamenei, durante cerimônia em Teerã 16/07/2019 Site oficial de Khamenei/Divulgação via REUTERS

(Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse nesta segunda-feira que um plano dos Estados Unidos para cessar o conflito entre Israel e palestinos por meio do desenvolvimento alimentado pelo investimento internacional foi uma “trama perigosa” para destruir a identidade palestina com dinheiro.

“Essa trama perigosa visa eliminar a identidade palestina entre os palestinos... Esse é o ponto principal a que alguém deve resistir e não permitir que eles eliminem a identidade palestina ao usar dinheiro”, disse Khamenei, segundo seu website.