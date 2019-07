Irã diz ter apreendido petroleiro britânico e nega que EUA tenham derrubado drone

Por Parisa Hafezi e Steve Holland

Navios e aeronaves militares dos EUA no Mar Arábico 18/07/2019 Dalton Swanbeck/Marinha dos EUA/Divulgação via REUTERS

DUBAI/WASHINGTON (Reuters) - O Irã anunciou a apreensão de um petroleiro britânico no Estreito de Ormuz nesta sexta-feira, mas negou a declaração de Washington de que a Marinha norte-americana teria derrubado um drone iraniano numa área próxima, em mais um dia de aumento de tensões na região do Golfo Árabe.

O Reino Unido anunciou que buscava com urgência informações sobre o petroleiro Stena Impero, que se dirigia a um porto na Arábia Saudita e mudou sua direção de forma súbita após sua passagem pelo estreito na boca do golfo.

A agência de notícias estatal IRNA citou uma fonte das Forças Armadas que disse que a embarcação havia desligado seu rastreador, ignorado avisos da Guarda Revolucionária e navegava na direção contrária em uma faixa de trânsito de embarcações.

“Responderemos de uma maneira considerada robusta e deixemos claro que se essa situação não for resolvida logo haverá sérias consequências”, disse o secretário de Relações Exteriores britânico, Jeremy Hunt, a jornalistas.

Hunt disse que o Reino Unido “não está buscando opções militares, estamos buscando uma maneira diplomática para resolver a situação”.

A Guarda Revolucionária não capturou um segundo petroleiro, o navio de bandeira da Libéria, mas de operação britânica Mesdar, também no golfo, segundo informou a agência de notícias semi-oficial Tasnim, do Irã, citando fontes militares regionais.

O Mesdar se voltou de maneira brusca para o norte em direção à costa iraniana na tarde de sexta-feira mas depois mudou de curso novamente e se dirigiu para o oeste, oposto ao Irã, de acordo com dados de rastreamento da Refinitiv.

As relações entre Washington e Teerã pioraram no ano passado quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou um acordo nuclear de 2015 assinado entre potências mundiais e o Irã. Com o acordo, o Irã aceitava restringir trabalhos na área nuclear, há muito encarados pelo Ocidente como uma cobertura para o desenvolvimento de bombas atômicas, em troca da suspensão de sanções.

Mas as sanções foram restabelecidas, impactando gravemente a economia do Irã.

Trump disse que conversaria com o Reino Unido sobre a informação da apreensão do petroleiro britânico no golfo.

O Exército dos Estados Unidos informaram nesta sexta-feira que aeronaves desarmadas de vigilância sobrevoavam o espaço aéreo internacional para monitorar o Estreito de Ormuz e entraram em contato com embarcações dos Estados Unidos na área.

“Nós temos aeronaves de patrulha operando no espaço aéreo internacional monitorando a situação no Estreito de Ormuz”, disse o tenente-coronel Earl Brown, porta-voz do Comando Central dos EUA.