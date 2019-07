Confisco de petroleiro pelos britânicos foi ilegal e será prejudicial ao Reino Unido - presidente iraniano

GENEBRA (Reuters) - O confisco britânico de um petroleiro iraniano nos arredores de Gibraltar foi ilegal e será prejudicial para o Reino Unido, disse o presidente do Irã, Hassan Rouhani, neste domingo, segundo o site oficial da Presidência iraniana.

Forças britânicas capturaram um petroleiro iraniano no começo de julho, perto de Gibraltar, acusado de violar sanções sobre a Síria. Em 19 de julho, comandos iranianos confiscaram um petroleiro com bandeira britânica no Estreito de Ormuz, o canal mais importante do mundo para cargas de petróleo.

(Reportagem de Babak Dehghanpisheh)