Irã adverte Reino Unido contra tensões crescentes

DUBAI (Reuters) - O embaixador do Irã no Reino Unido fez um alerta em relação ao aumento das tensões neste domingo, após uma autoridade do Reino Unido ter se recusado a descartar sanções em resposta à apreensão por Teerã de um petroleiro de bandeira britânica.

O Reino Unido chamou na sexta-feira a captura do Stena Impero pelo Irã no Estreito de Hormuz de “ato hostil”.

O Reino Unido precisa conter “aquelas forças políticas domésticas que querem aumentar a tensão existente entre o Irã e o Reino Unido para bem além da questão dos navios”, disse o enviado do Irã ao Reino Unido, Hamid Baeidinejad, no Twitter.

“Isso é muito perigoso e imprudente em um momento delicado da região”, afirmou ele, acrescentando que o Irã “está firme e pronto para diferentes cenários”.

O ministro da Defesa do Reino Unido, Tobias Ellwood, não descartou a possibilidade de atacar Teerã com sanções.

“Nossa primeira e mais importante responsabilidade é garantir que tenhamos uma solução para a questão do navio atual, certificando-nos que outros navios de bandeira britânica estejam seguros para operar nessas águas e, em seguida, olhar a figura mais ampla”, disse Ellwood à Sky News.

Questionado sobre a possibilidade de sanções, ele disse: “Vamos analisar uma série de opções ... Estaremos conversando com nossos colegas, nossos aliados internacionais, para ver o que realmente pode ser feito”.

A captura do Stena Impero por Teerã ocorreu após a captura em 4 de julho pela Marinha Real britânica do navio Grace 1, transportando petróleo iraniano perto de Gibraltar.