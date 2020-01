Irã nunca vai buscar armas nucleares, com ou sem acordo, diz Rouhani

Presidente do Irã, Hassan Rouhani, em Kuala Lumpur 19/12/2019 Departamento de Informação da Malásia/Divulgação via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O Irã nunca buscará armas nucleares, com ou sem acordo, disse o presidente Hassan Rouhani nesta quarta-feira, pedindo que as potências europeias não repitam a decisão dos Estados Unidos de abandonar o pacto nuclear de 2015.

“Nós nunca buscamos armas nucleares... Com ou sem o acordo nuclear, jamais vamos procurar armas nucleares... As potências europeias serão responsáveis pelas consequências de violar o pacto”, disse Rouhani, de acordo com seu site.

Em reação à retirada dos Estados Unidos do acordo em 2018 e à reimposição de sanções, o Irã retrocedeu gradualmente em seus compromissos. Rouhani afirmou que o país continua comprometido com o pacto e pode reverter seu afastamento se outras partes cumprirem suas obrigações.

Por Parisa Hafezi