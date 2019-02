Suicida que matou 27 membros da Guarda Revolucionária do Irã era paquistanês, diz comandante

Bandeira do Irã em Viena 04/072018 REUTERS/Lisi Niesner

GENEBRA (Reuters) - O homem que realizou um ataque suicida que matou 27 membros da Guarda Revolucionária do Irã perto da fronteira com o Paquistão era paquistanês, disse um alto comandante da Guarda nesta terça-feira, de acordo com a agência de notícias Tasnim.

Outro membro da célula militante que planejou o ataque também era um cidadão paquistanês, disse o chefe das forças terrestres da Guarda, general Mohammad Pakpour.

O Irã responsabilizou repetidamente o Paquistão por abrigar militantes ligados a ataques na região de fronteira, embora os comentários desta terça pareçam ser a primeira vez que Teerã disse que cidadãos paquistaneses estão diretamente envolvidos no ataque.

O Irã também acusa a Arábia Saudita, sua rival regional, de promover a violência entre membros da minoria sunita iraniana. Paquistão e Arábia Saudita negam qualquer papel nos ataques no Irã.

Reportagem de Babak Dehghanpisheh