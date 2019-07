Irã elevará nível de enriquecimento de urânio a nível que desejar, diz Rouhani

GENEBRA/DUBAI (Reuters) - O Irã elevará o enriquecimento de urânio depois de 7 de julho para qualquer nível que considerar necessário, independentemente do teto estabelecido pelo acordo nuclear de 2015, disse o presidente Hassan Rouhani nesta quarta-feira, desafiando esforços norte-americanos para forçar Teerã a renegociar o pacto.

Presidente do Irã, Hassan Rouhani, durante reunião em Teerã 25/06/2019 Site da Presidência/Divulgação via REUTERS

O Irã anunciou nesta semana que armazenou mais urânio pouco enriquecido do que o permitido pelo acordo, uma medida que levou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que retirou seu país do pacto no ano passado, a alertar que o Irã está “brincando com fogo”.

Na terça-feira, os signatários europeus do pacto disseram estar “extremamente preocupados” com a aparente violação iraniana do acordo, e Israel disse estar se preparando para um possível envolvimento em qualquer confronto militar entre Irã e EUA.

“Nosso nível de enriquecimento não será mais de 3,67. Deixaremos este compromisso de lado por qualquer quantidade que tenhamos vontade, por qualquer quantidade que seja nossa necessidade. Colocaremos isso acima de 3,67”, disse Rouhani, segundo a agência de notícias Irib.

O urânio refinado a uma pureza físsil de 3,67% é considerado adequado para a geração de eletricidade e é o máximo permitido pelo acordo. Um enriquecimento de 90% gera material para uma bomba.

Rouhani disse que, se os outros signatários não protegerem o comércio com o Irã —prometido pelo acordo, mas bloqueado por Trump com a reimposição de sanções duras-–, Teerã começará a reativar seu reator de água pesada de Arak depois de 7 de julho.

Em janeiro de 2016, como exigido pelo pacto, o Irã informou que retirou o miolo do reator e o encheu de cimento.

“De (7 de julho) em diante com o reator de Arak, se vocês não operarem (de acordo com) o programa e cronograma de todos os compromissos que nos deram, colocaremos o reator de Arak em sua condição anterior”, afirmou Rouhani.

“Ou seja, a condição que vocês dizem ser perigosa e poder produzir plutônio”, disse, referindo-se a um ingrediente essencial de uma arma nuclear. “Voltaremos a isso a menos que vocês ajam com respeito a todos seus compromissos com respeito a Arak”.

Ele manteve a porta aberta para negociações, dizendo que o Irã voltará a deixar seu estoque de urânio enriquecido abaixo do limite de 300 quilos estabelecido pelo pacto nuclear se os signatários Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China cumprirem as promessas que fizeram no acordo.