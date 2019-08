Irán exhibe un sistema móvil de misiles de fabricación propia

El presidente iraní, Hassan Rouhani, da un discurso durante una ceremonia de inauguración del sistema móvil Bavar-373 en Teherán. 22 de agosto de 2019. Imagen entregada por un tercero. Official President website via REUTERS. Iranian President Hassan Rouhani delivers a speech during the unveiling ceremony for the domestically built mobile missile defence system Bavar-373, to mark the National Defence Industry Day in Tehran, Iran August 22, 2019. Official President website/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES