OIEA confirma que Irán comenzó a enriquecer uranio en planta de Fordow

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera iraní ondea frente a la sede del OIEA en Viena. 9 de septiembre de 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

VIENA, 11 nov (Reuters) - Irán ha comenzado a enriquecer uranio en su instalación subterránea de Fordow, en la última violación de su acuerdo con las potencias occidentales, confirmó el lunes el organismo de control nuclear de la ONU, que agregó que las reservas de uranio enriquecido de Teherán han seguido creciendo.

La república islámica está contraviniendo los límites del acuerdo sobre sus actividades nucleares en respuesta a la salida de Washington del acuerdo el año pasado y sus renovadas sanciones a Teherán.

En un informe trimestral, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó el anuncio de Irán la semana pasada de que había comenzado a enriquecer uranio en Fordow, algo prohibido por el acuerdo. “Desde el 9 de noviembre, Irán ha estado realizando enriquecimiento de uranio en la planta”, dijo el informe confidencial de la entidad obtenido por Reuters.

La cantidad de uranio enriquecido de Irán ha aumentado a 372,3 kilos, muy por encima del límite de 202,8 kilos del acuerdo.

Sin embargo, la pureza fisible máxima a la que Irán ha enriquecido el uranio sigue siendo del 4,5%, por encima del límite del 3,67% del acuerdo pero muy por debajo del 20% que la república islámica había logrado antes y el 90% requerido para el combustible de la bomba atómica.

Irán ha seguido enriqueciendo uranio con centrífugas que no son su modelo más básico, el IR-1, que no está permitido en virtud del acuerdo, agregó el informe del OIEA. El proceso se ha hecho con centrífugas más avanzadas e incluso instaló pequeñas cantidades de centrífugas que no se mencionan en el acuerdo, mostró el informe.

Irán dijo la semana pasada que trabaja en un prototipo avanzado de centrífuga que podría enriquecer 50 veces más rápido que el IR-1, considerado por los expertos como anticuado y propenso a fallas.

Reporte de Francois Murphy. Editado en español por Javier Leira