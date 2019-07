Irán dice que incautó petrolero porque participó en incidente; Reino Unido cree que es un acto hostil

GINEBRA/LONDRES (Reuters) - Irán dijo el sábado que el petrolero de bandera británica que incautó fue retenido porque participó en un incidente, una explicación que Reino Unido rechazó y calificó como un “acto hostil”.

El petrolero Stena Impero, un buque de bandera británica propiedad de Stena Bulk. 19 julio 2019. Stena Bulk/vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO ENTREGADA POR UN TERCERO

Irán trasladó el petrolero incautado en el Estrecho de Ormuz a un puerto cercano, donde el buque y su tripulación permanecerán mientras se investiga un accidente en el que estuvieron involucrados, dijo la agencia de noticias Fars de Irán.

El Stena Impero colisionó con un barco pesquero iraní cuya llamada de socorro fue ignorada, según citó el jefe de la Organización Marítima y Portuaria de la provincia meridional de Hormozgan, Allahmorad Afifipour.

En Londres, la secretaria de Defensa Penny Mordaunt calificó el incidente de “acto hostil”. Francia y Alemania se unieron a Reino Unido en la condena a la captura.

Con las ya tensas relaciones entre Irán y Occidente, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, dijo que le preocupaba que la acción de Teherán hubiera puesto al país en un “camino peligroso”.

Afifipour dijo que el buque había sido llevado bajo la dirección de la Guardia Revolucionaria de Irán al puerto de Bander Abbas, situado en la costa sur de Irán y frente al estrecho.

“Los 23 miembros de la tripulación permanecerán en el barco hasta que la investigación haya terminado”, dijo. Eran 18 indios y otros cinco tripulantes de otras nacionalidades, dijo.

El operador Stena Bulk dijo el viernes que el petrolero había estado “en pleno cumplimiento con todas las normas internacionales y de navegación”, pero que ya no estaba bajo el control de la tripulación y no podía ser contactado. No hubo más comentarios el sábado por la mañana.

Hunt dijo el sábado que Reino Unido garantizaría la seguridad de su transporte marítimo, y que había indicios de que Irán “podría estar eligiendo un camino peligroso de comportamiento ilegal y desestabilizador tras la detención legal de Gibraltar de un petróleo con destino a Siria”.

La marina británica se apoderó del petrolero Grace 1 de Irán en Gibraltar el 4 de julio bajo sospecha de contrabando de petróleo a Siria, en violación de las sanciones de la Unión Europea.

Hunt reiteró que la respuesta a la incautación del Stena Impero sería “considerada pero robusta”. El viernes había dicho que Reino Unido, sin embargo, “no estaba considerando opciones militares”.

CURSO PELIGROSO

El buque se dirigía a un puerto de Arabia Saudita y de repente cambió de rumbo tras atravesar el estrecho de la desembocadura del Golfo, a través del cual pasa una quinta parte de los suministros de petróleo del mundo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hablaría con Reino Unidos sobre la incautación del viernes, lo que llevó a que los precios del petróleo subieran por encima de los 62 dólares el barril.

Estados Unidos ha culpado a Irán de una serie de ataques desde mediados de mayo contra el transporte marítimo alrededor del Estrecho de Ormuz. Teherán rechaza las acusaciones.

Washington también dijo que esta semana había derribado un avión teledirigido iraní cerca de donde se incautó el Stena Impero.

El viernes, Irán negó esa afirmación, y su ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, citado el sábado en Venezuela por la agencia de noticias IRNA, acusó a Washington de crear en todo el mundo “inestabilidad, presión sobre la población y aumento del extremismo y el terrorismo”.

Estados Unidos está enviando personal y recursos militares a Arabia Saudita por primera vez desde la invasión estadounidense de Irak en 2003.

Las relaciones bilaterales empeoraron el año pasado cuando Trump abandonó el acuerdo nuclear de 2015 entre las potencias mundiales e Irán.

Bajo el pacto, Irán aceptó restringir el trabajo nuclear, considerado durante mucho tiempo por Occidente como una cubierta para el desarrollo de bombas atómicas, a cambio de levantar las sanciones.

Información de Babak Dehghanpisheh; información adicional de Parisa Hafezi en Dubai; editado por John Stonestreet; traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdynia