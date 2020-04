Irán puso en órbita su primer satélite militar, según la Guardia Revolucionaria

DUBÁI, 22 abr (Reuters) - Los Cuerpos de las Guardias Revolucionarias de Irán dijeron el miércoles que tuvieron éxito al poner en órbita el primer satélite militar del país, en medio de una escalada en las tensiones con Estados Unidos por los programas nuclear y de misiles de Teherán.

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas se congregan alrededor de un modelo de cohete exhibido en Teherán, Irán, en febrero de 2016. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA

Autoridades estadounidenses han dicho que temen que la tecnología de misiles balísticos de largo alcance utilizada para poner satélites en órbita también se pueda usar para el lanzamiento de ojivas nucleares.

Teherán niega las afirmaciones de Washington de que tales actividades son una pantalla para el desarrollo de misiles balísticos y dice que nunca ha buscado producir armas nucleares.

“El primer satélite militar de Irán, Noor, fue lanzado esta mañana desde el desierto central de Irán. El lanzamiento fue exitoso y el satélite alcanzó su órbita”, dijo la televisión estatal.

El satélite Noor, cuyo nombre significa “Luz”, orbitaba a 425 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, dijeron en un comunicado en su sitio en Internet.

La fuerza dijo que utilizó el transporte Qased, o “Mensajero”, para lanzar Noor, sin entregar detalles de su tecnología.

“El lanzador satelital Qased de tres etapas usa una combinación de combustibles sólidos y líquidos”, agregó.

A pesar del lanzamiento, analistas dijeron que Teherán y Washington no buscarían una guerra convencional.

“Esta es una guerra psicológica para enviar un mensaje y decirle al adversario que ‘estamos listos para detener cualquier ofensiva’”, dijo a Reuters Hisham Jaber, analista y brigadier general del Ejército en retiro.

“Irán está usando esta política como disuasión. Su resultado: no hubo efectos en terreno. No hubo efectos dramáticos. No hay guerra - guerra clásica. Nadie está listo para manejar las consecuencias de la guerra, ni Estados Unidos, ni Irán ni nadie”.

Escrito por Parisa Hafezi; Editado en Español por Ricardo Figueroa