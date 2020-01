Premiê do Iraque recebeu alerta do Irã sobre ataque com mísseis, diz porta-voz

Homem segura estilhaços de míssil lançado pelo Irã contra alvos norte-americanos no Iraque, nos arredores de Duhok 08/01/2020 REUTERS/Ari Jalal

BAGDÁ (Reuters) - O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul Mahdi, recebeu uma mensagem prévia do Irã alertando que uma resposta à morte do comandante Qassem Soleimani era iminente ou estava a caminho, disse o porta-voz da autoridade em um comunicado.

O Irã informou a Abdul Mahdi que visaria apenas instalações que abrigavam forças norte-americanas no Iraque, mas não as especificou, afirmou o porta-voz.

O premiê recebeu uma ligação dos Estados Unidos simultaneamente à queda dos mísseis nas bases aéreas de Ain al-Assad, em Anbar, e de Harir, em Erbil, acrescentou.

Até o momento, não há relatos de mortes.

Reportagem de Ahmed Aboulenein