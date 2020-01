BAGDÁ (Reuters) - Ataques aéreos contra as Forças de Mobilização Popular do Iraque, que abrigam milícias xiitas apoiadas pelo Irã, perto do acampamento Taji, ao norte de Bagdá, mataram seis pessoas e feriram gravemente outras três, informou uma fonte do Exército iraquiano na sexta-feira.

Dois dos três veículos que compunham um comboio das milícias foram encontrados queimados, disse a fonte, além de seis cadáveres queimados.

Reportagem de Ahmed Rasheed e Ahmed Aboulenein