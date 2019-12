Exportações e produção do Iraque não são afetadas por interrupção no campo de Nassíria, diz ministério

BAGDÁ (Reuters) - A interrupção por manifestantes da produção no campo de petróleo de Nassíria, no sul do Iraque, no sábado, não vai afetar as exportações ou a produção do país, disse o Ministério do Petróleo neste domingo.

O Iraque vai lançar mão de produção adicional em campos mais ao sul, em Basra, para compensar o desfalque em Nassíria, onde a suspensão da produção é temporária, disse o ministério em nota.

Um gerente sênior na estatal Basta Oil Co. disse que eles podem aumentar a produção em diversos campos.

O incidente marca a primeira vez que manifestantes interditam um campo de petróleo inteiro, embora tenham antes bloqueado entradas de refinarias e portos. Nenhuma companhia estrangeira opera no campo de Nassíria, e equipes estatais carregam a operação.

As operações em Nassíria, que produz entre 80 mil e 85 mil barris de óleo por dia, foram interrompidas depois que manifestantes fecharam estradas e impediram operários de chegaram ao local, segundo a nota do ministério.

Reportagem de Ahmed Rasheed