Premiê irlandês diz acreditar que acordo para Brexit pode ser alcançado

Premiê irlandês, Leo Varadkar, em Bruxelas 06/02/2019 REUTERS/Francois Lenoir

DUBLIN (Reuters) - O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, disse acreditar que a União Europeia alcançará um acordo com o Reino Unido para amenizar a saída do país do bloco, apesar de Dublin manter os preparativos para quaisquer resultados, incluindo a ausência de um acordo.

“Da forma que as coisas estão, o Reino Unido vai deixar a UE no dia 29 de março, com ou sem um acordo. Acredito que alcançará um acordo”, disse Varadkar em discurso nesta quarta-feira.

“Temos firmemente a visão de que a melhor e única maneira de garantir uma retirada ordeira e proteger o Acordo da Sexta-Feira Santa é ratificar o Acordo de Retirada negociado entre a UE e o governo britânico.”

Reportagem de Padraic Halpin