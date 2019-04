Delegação israelense cancela visita ao Bahrein após repercussão

DUBAI (Reuters) - Uma delegação israelense que deveria comparecer a uma conferência no Bahrein nesta semana desistiu por conta de preocupações com segurança, disseram os organizadores neste domingo, após uma extensa campanha contrária à visita no país.

A porta-voz do ministro israelense da Economia Eli Cohen disse que sua visita planejada ao Bahrein nesta semana havia sido “adiada por conta de questões políticas”. Um outro ministro israelense disse que isso se referia à negociações de coalizão após eleições israelenses na semana passada.

Israel e os demais países do golfo Árabe vivem uma iniciativa diplomática que tem objetivo de forjar uma aliança contra seu inimigo em comum, o Irã. Os esforços têm se tornado públicos após anos de contatos discretos devido à forte oposição às ocupações dos territórios palestinos por Israel.

O grupo de cerca de 30 executivos israelenses e autoridades governamentais participaria de um congresso organizado pelo grupo norte-americano Global Entrepreneurship Network (GEN) no Bahrein entre os dias 15 e 18 de abril.

Reportagem adicional de Tova, em Tel Aviv, e Dan Williams, em Jerusalém